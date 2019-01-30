2019-01-30T12:51:11+03:00
Общество

Ребенок останется с мамой!: деньги, собранные на благотворительных ярмарках в Нижнекамске, помогли спасти семью

Почти на 16 тысяч рублей удалось купить все необходимое
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: администрация Нижнекамского района.Фото: администрация Нижнекамского района.
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В Нижнекамске подвели итоги рождественских благотворительных ярмарок. Мероприятия проходили при храме Казанской иконы Божией Матери в поселке Красный ключ и в Доме народного творчества. На обеих площадках были выставлены изделия ручной работы, сувениры и духовная литература.

В ходе проведения двух ярмарок было собрано 15 975 рублей. На эти деньги купили памперсы, влажные салфетки и другие предметы первой необходимости для младенца из многодетной и неполной семьи. Кроме того, удалось приобрести подержанную стиральную машину и двуспальную кровать, а также купить обои и помочь с косметическим ремонтом в квартире.

- Благодаря этой помощи мама отказалась от намерения передать ребенка на воспитание в социальное учреждение, - рассказала координатор «Умиления» в Нижнекамске Екатерина Солонщикова.

Остаток вырученных на ярмарке средств был направлен на оказание помощи матери пятерых детей, которая долгое время находится в отпуске по болезни. Семье были переданы лекарства и моющие средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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