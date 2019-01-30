2019-01-30T15:05:27+03:00
Общество

В Татарстане из-за гриппа на карантин закрывают все исправительные колонии

С 5 февраля будут приостановлены длительные свидания
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

Из-за угрозы распространения вирусных заболеваний в УФСИН Татарстана приняли решение с 5 февраля ввести карантин в исправительных колониях, расположенных на территории исправительных колоний.

- В целях предупреждения заноса и распространения заболеваний гриппом и ОРВИ приостановлено проведение длительных свиданий в учреждениях УФСИН Татарстан, - сообщили в пресс-службе управления. - Ограничительные меры продлятся до стабилизации эпидемиологической ситуации.

СПРАВКА КП

Длительные свидания предоставляются осужденому на срок до трех суток. Они предоставляются с правом совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, другими родственниками, а с разрешения начальника исправительного учреждения - с иными лицами.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане мужчина и женщина из-за отравления угарным газом впали в кому
В Чебоксарах из десятка школ срочно эвакуировали всех детей
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани о Ту-160М: Он будет оснащен уникальным оружием
В школах, детсадах, а также больницах Набережных Челнов ввели карантин по гриппу и ОРВИ
В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии из других регионов
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
Минобороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего парка
В Чувашии экс-заведующего ледового катка заподозрили в присвоении 200 тысяч рублей
В ночь на 31 января в Татарстане ожидается до 21 градуса мороза
Приставы Татарстана провели 10 тысяч арестов имущества должников
В Казани мужчина ходил по улицам с лопаткой и грабил женщин
Президент Татарстана поручил рассмотреть повышение зарплаты для работников сферы молодежной политики
В Казани во время пожара пострадал 67-летний мужчина
В Казани автобус врезался в столб
Госавтоинспекторы нашли водителя, который за машиной катал на тюбингах людей около "Казань-Арены"
Ребенок останется с мамой!: деньги, собранные на благотворительных ярмарках в Нижнекамске, помогли спасти семью
Татарстан на первом месте в ПФО по объему товарооборота на одного человека
В последний день января 2019 года в двух районах Казани отключат свет
За 2018 год приставы Татарстана благодаря аресту имущества взыскали долгов на 900 миллионов рублей
Приставы в Татарстане помогли получить алименты на сумму более 1,3 миллиарда рублей
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
30 января в Казани перекроют часть улицы Карла Маркса
В Набережных Челнах здание института продают за 120 миллионов рублей
В Набережных Челнах у Дворца бракосочетания развернутся боевые действия
10 часов подо льдом: в Казани дайверы приступили к установке мирового рекорда
В Татарстане по факту незаконной добычи известняка с ущербом на 8 миллионов рублей возбудили уголовное дело
В Татарстане от отравления угарным газом пострадали два человека