В Татарстане из-за гриппа на карантин закрывают все исправительные колонии

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-30T15:05:27+03:00

С 5 февраля будут приостановлены длительные свидания

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Из-за угрозы распространения вирусных заболеваний в УФСИН Татарстана приняли решение с 5 февраля ввести карантин в исправительных колониях, расположенных на территории исправительных колоний.

- В целях предупреждения заноса и распространения заболеваний гриппом и ОРВИ приостановлено проведение длительных свиданий в учреждениях УФСИН Татарстан, - сообщили в пресс-службе управления. - Ограничительные меры продлятся до стабилизации эпидемиологической ситуации.

СПРАВКА КП

Длительные свидания предоставляются осужденому на срок до трех суток. Они предоставляются с правом совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, другими родственниками, а с разрешения начальника исправительного учреждения - с иными лицами.

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ИСТОЧНИК KP.RU