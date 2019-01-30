В последний день января 2019 года в двух районах Казани отключат свет
31 января в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, проблемы со светом будут наблюдаться в некоторых домах Авиастроительного и Вахитовского районов столицы Татарстана.
С 8.00 до 11.00 электричества не будет в Авиастроительном районе по улицам Беломорская, 236, 238, 240, 242, 244, Гудованцева, 21, Химиков, 19, 21, 25, 27, 29.
В этот же временной промежуток электричества не будет в доме №70 по улице Волкова, что в Вахитовском районе города.
Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU