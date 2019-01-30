В Набережных Челнах здание института продают за 120 миллионов рублей
Оно находится в центре города, в 28 комплексе
Соответствующее объявление появилось на просторах ИнтернетаФото: Александра ОСИПОВА
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На просторах интернета появилось объявление о продаже здания бывшего Камского института. За помещение площадью порядка 4,3 тысяч квадратных метров продавец хочет получить 120 миллионов рублей.
Бывший вуз находится в центре города, в 28 комплексе. Собственник задние отмечает, что здание подключено к центральной системе холодного и горячего водоснабжения и имеет также центральную канализацию.
- Оно полностью готово к эксплуатации, - резюмирует продавец.
Известно, что Камский институт существовал с 1995 по 2015 год.
ИСТОЧНИК KP.RU