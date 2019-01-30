В Набережных Челнах у Дворца бракосочетания развернутся боевые действия
Стало известно, что 24 февраля в Набережных Челнах в парке Прибрежный возле Дворца бракосочетаний состоится историческая реконструкция боевых действий. Сделано это будет в рамках первого в городе военно-исторического фестиваля с демонстрацией исторической реконструкции.
Отмечается, что в реконструкции примут участие более 100 человек и техника времен Великой отечественной войны.
В целом, мероприятие будет посвящено окружению и разгрому немцев под Сталинградом и Дню защитника Отечества. Помимо битвы в рамках фестиваля пройдут концерт ветеранов боевых действий, выступление страйкболистов, также будут работать выездной музей и полевая кухня.
ИСТОЧНИК KP.RU