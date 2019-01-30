В Набережных Челнах у Дворца бракосочетания развернутся боевые действия

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-30T10:36:26+03:00

В реконструкции примут участие более 100 человек и техника времен Великой отечественной войны Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мероприятие будет посвящено окружению и разгрому немцев под Сталинградом и Дню защитника Отечества

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Стало известно, что 24 февраля в Набережных Челнах в парке Прибрежный возле Дворца бракосочетаний состоится историческая реконструкция боевых действий. Сделано это будет в рамках первого в городе военно-исторического фестиваля с демонстрацией исторической реконструкции.

Отмечается, что в реконструкции примут участие более 100 человек и техника времен Великой отечественной войны.

В целом, мероприятие будет посвящено окружению и разгрому немцев под Сталинградом и Дню защитника Отечества. Помимо битвы в рамках фестиваля пройдут концерт ветеранов боевых действий, выступление страйкболистов, также будут работать выездной музей и полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU