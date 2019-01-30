2019-01-30T10:36:26+03:00
Общество

В Набережных Челнах у Дворца бракосочетания развернутся боевые действия

Мероприятие будет посвящено окружению и разгрому немцев под Сталинградом и Дню защитника Отечества
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В реконструкции примут участие более 100 человек и техника времен Великой отечественной войныВ реконструкции примут участие более 100 человек и техника времен Великой отечественной войныФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Стало известно, что 24 февраля в Набережных Челнах в парке Прибрежный возле Дворца бракосочетаний состоится историческая реконструкция боевых действий. Сделано это будет в рамках первого в городе военно-исторического фестиваля с демонстрацией исторической реконструкции.

Отмечается, что в реконструкции примут участие более 100 человек и техника времен Великой отечественной войны.

В целом, мероприятие будет посвящено окружению и разгрому немцев под Сталинградом и Дню защитника Отечества. Помимо битвы в рамках фестиваля пройдут концерт ветеранов боевых действий, выступление страйкболистов, также будут работать выездной музей и полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенок останется с мамой!: деньги, собранные на благотворительных ярмарках в Нижнекамске, помогли спасти семью
Татарстан на первом месте в ПФО по объему товарооборота на одного человека
В последний день января 2019 года в двух районах Казани отключат свет
За 2018 год приставы Татарстана благодаря аресту имущества взыскали долгов на 900 рублей
Приставы в Татарстане помогли получить алименты на сумму более 1,3 миллиарда рублей
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
30 января в Казани перекроют часть улицы Карла Маркса
В Набережных Челнах здание института продают за 120 миллионов рублей
10 часов подо льдом: в Казани дайверы приступили к установке мирового рекорда
В Татарстане по факту незаконной добычи известняка с ущербом на 8 миллионов рублей возбудили уголовное дело
В Татарстане от отравления угарным газом пострадали два человека