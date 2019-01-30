В Татарстане по факту незаконной добычи известняка с ущербом на 8 миллионов рублей возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-30T09:57:33+03:00

Это было сделано по требованию природоохранной прокуратуры

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Сотрудники прокуратуры вместе с экологами еще в августе прошлого года в Альметьевском районе Татарстана на участке недр около села Новотроицкое обнаружили незаконную добычу известняка.

Пока еще не установленные лица забрали оттуда 8 тысяч кубометров с площади в 2 тысячи квадратных метров. При этом природе был причинен ущерб на сумму в 8 миллионов рублей.

В итоге в отношении этих самых неустановленных лиц по требованию природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере».

- Расследование продолжается и находится на контроле надзорного ведомства, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU