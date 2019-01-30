В Казани зарплата водителей не будет напрямую зависеть от плана

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-30T09:33:13+03:00

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В системе общественного транспорта столицы Татарстана грядут изменения. Речь идет об расчете зарплаты водителям и кондукторам. Если сейчас она напрямую зависит от выполнения плана по перевозке пассажиров, то в дальнейшем это станет не основополагающим фактором. Все дело в том, что в погоне за планом водители тех же автобусов могут нарушать правила дорожного движение, чем ставят под угрозу безопасность пассажиров. Об этом было заявлено на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

При этом было отмечено, что одной из основных проблем пока остается нехватка тех самых водителей. Так, по озвученной в мэрии Казани информации, фактически на общественном транспорте сейчас работают 1 942 водителя, а нужно еще 218. При этом доля иностранных работников в этой сфере составляет 26,5%.

- При любой стоимости билета мы будем требовать от водителей культуры вождения и обслуживания пассажиров, - в то же время заявил руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин.

ИСТОЧНИК KP.RU