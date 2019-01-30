2019-01-30T11:26:54+03:00
Общество

Приставы в Татарстане помогли получить алименты на сумму более 1,3 миллиарда рублей

Об этом рассказали в УФССП республики
Лика ИСАЕВА
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Приставы помогли в получении алиментовПриставы помогли в получении алиментовФото: Из материалов пресс-службы
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По словам главного пристава Татарстана, благодаря работе приставов, в 2018 году удалось взыскать алиментных платежей на сумму более 1,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что всего на исполнении находилось более 21 тысячи исполнительных производств по категории алиментов. Из них - 9218 производств были обращены на зарплату должников. Именно это и помогло взыскать с должников более 1,3 миллиарда рублей.

Всего было окончено исполнительных производств на сумму 1 миллиард 15 миллионов 239 тысяч рублей. Это связано с частичным или полным взысканием алиментных средств.

Было возбуждено 987 уголовных дел на злостных алиментщиков. Административных дел на должников-алиментщиков было возбуждено в 2,5 раз больше, чем в 2017 году, и составило почти 3000 дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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