Приставы Татарстана провели 10 тысяч арестов имущества должников

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-30T15:34:11+03:00

Об этом рассказали на итоговой коллегии республиканского управления

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Выяснилось, что в 2018 году судебные приставы вынесли более 3,2 миллионов постановлений об обращении взыскания на денежные средства должников. При этом под запрет на сделки с ним был вынесен в 220 тысячах случях.

Также 176 тысяч татарстанцев из-за неоплаченных долгов получили запрет на выезд за рубеж. Водительских прав по этому же поводу были лишены более 2 тысяч человек.

За 2018 год было проведено более 10 тысяч арестов имущества, что привело к погашению долгов на сумму более, чем 900 миллионов рублей.

По словам главного судебного пристава Татарстана Игоря Безуевского, именно принудительные меры чаще заставляют должников погашать свои долги.

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ИСТОЧНИК KP.RU