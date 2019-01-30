За 2018 год приставы Татарстана благодаря аресту имущества взыскали долгов на 900 рублей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-30T12:39:27+03:00

Приставы подвели итоги работы за 2018 год Фото: Из материалов пресс-службы

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В 2018 году приставы Татарстана работали по 2,2 миллионам исполнительных производств. По сравнению с 2017 годом это больше, чем на 27 тысяч. Итогам этой работы стало взыскание в консолидированный бюджет России более 3,5 миллиаров рублей. В бюджет Татарстана поступило 2,3 миллиарда рублей.

В 2018 году произведено более 10 тысяч арестов имущества. Эти действенные меры помогли взыскать свыше 900 миллионов рублей.

Приставы испытали на себе нагрузку в 4,6 тысяч производств на одного сотрудника. Всего было окончено и прекращено по различным основаниям 1 миллион 80 тысяч исполнительных производств.

Отмечается также, что по штрафам Госавтоинспекции поступило на 263 тысячи постановлений меньше, чем в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU