2019-01-30T08:40:38+03:00
Общество

В Чувашии приставы установили запрет на сделки с самолетом должника-алиментщика

Мужчина задолжал своим детям 2 миллиона рублей
Лика ИСАЕВА
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В собственности у нерадивого отца - самолет АН28В собственности у нерадивого отца - самолет АН28Фото: Из материалов пресс-службы
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В службу судебных приставов обратилась жительница Чебоксар. После равода с супругом они подписали соглашение у нотариуса о том, что мужчина будет выплачивать добровольно ежемесячно по 40 тысяч рублей на содержание двух своих детей - семилетнего сына и пятилетней дочери. Но экс-муж не выплатил ни копейки, и накопился долг в два миллиона рублей.

Приставы выяснили, что в собственности у должника есть две иномарки, доля квартиры в Екатеринбурге и самолет АН-28. На все это имущество сразу наложили арест - его теерь нельзя было ни продать, ни подарить. Еще и арестовали его автомобиль "Subaru Impreza". Автомобиль изъяли и передали на оценку, чтобы в дальнейшем продать с торгов.

Но мужчина выплатил и свой долг, и исполнительский сбор, который составил более 160 тысяч рублей. Его экс-супруга забрала заявление из УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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