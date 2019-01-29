В 2019 году Казань в третий раз примет этап чемпионата мира по авиагонкам

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-29T18:11:27+03:00

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Сезон Red Bull Air Race-2019 начнется в Абу-Даби, где пилоты будут выступать с 8 по 9 февраля. После весной они отправятся в Европу. В какой стране пройдет второй этап пока не сообщается.

Зато известно где пройдет третий этап. Авиагонщики будут состязаться в небе над Казанью. В третий раз Red Bull Air Race вернется в столицу Татарстана. В районе акватории реки Казанка летчики вновь покажут на что они способны с 15 по 16 июня. Напомним, в прошлый раз эти соревнования в городе собрали 128 тысяч зрителей.

После столице Татарстана авиагонки пройдут в середине лета на реке Дунай в Будапеште (Венгрия). Далее в сентябре пилоты выступят в японском городе Тиба. Шестой этап Red Bull Air Race-2019 пройдет в Азии (точные даты и место его проведения пока неизвестны).

Предпоследние соревнования пройдут в США на автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» с 19 по 20 октября. Финал же должен состоятся в Саудовской Аравии – с 8 по 9 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU