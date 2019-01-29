2019-01-29T19:43:50+03:00
Происшествия

Татарстанец, зарезавший приятеля из-за ревности к экс-подруги, приговорен к 9 годам колонии

Он пришел в гости и убил хозяина
Олег ЛУГОВОЙ
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Осужденный расправился со своим оппонентом одним ударом ножа.Осужденный расправился со своим оппонентом одним ударом ножа.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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28-летнего ревнивца из Лаишевского района Татарстана признали виновным в убийстве приятеля.

В октябре прошлого года в деревне Меретяки подсудимый, будучи пьяным, гостил в доме потерпевшего. Между мужчинами возник конфликт. Гость на почве ревности к бывшей девушке схватил нож и один раз ударил им в грудь хозяина. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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