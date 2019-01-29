Татарстанец, зарезавший приятеля из-за ревности к экс-подруги, приговорен к 9 годам колонии
28-летнего ревнивца из Лаишевского района Татарстана признали виновным в убийстве приятеля.
В октябре прошлого года в деревне Меретяки подсудимый, будучи пьяным, гостил в доме потерпевшего. Между мужчинами возник конфликт. Гость на почве ревности к бывшей девушке схватил нож и один раз ударил им в грудь хозяина. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
- Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»