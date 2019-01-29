В Казани появится центр трансплантологии и искусственных органов
В Казани городская клиническая больница №7 станет базой для нового центра трансплантологии и искусственных органов. О том, что подобный центр появится, рассказал глава министерства здравоохраннения Татарстана Марат Садыков.
- Заключено соглашение с национальным медицинским исследовальским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, - сообщил Марат Садыков на итоговой коллегии республиканского Минздрава.
СПРАВКА КП
Валерий Шумаков профессор и действительный член Академии наук России. Именно он первый в СССР врач-трансплантолог, который пересадил почку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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