Две трети добытой в Татарстане нефти планируют перерабатывать

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-29T17:04:42+03:00

По итогам 2018 года в Татарстане было добыто более 36,4 миллиона тонн нефти. Фото: Николай ХИЖНЯК

Пока же это чуть менее половины

Изменить размер текста: A A

На брифинге в Казани глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов сообщил, что в ближайшем будущем в республике увеличат долю переработки добываемой тут нефти.

Пока это чуть менее половины, но в планах довести этот показатель до двух третей – около 22-23 миллионов тонн «черного золота». При этом речь идет именно о глубокой переработке, в том числе и нефтяных остатков.

Всего этого сырья по итогам 2018 года в Татарстане было добыто более 36,4 миллиона тонн, что больше показателей 2017-го примерно на 600 тысяч тонн.

Также, по словам министра, за прошлый год в республике на долю добычи нефти приходилась 1/5 всего промпроизводства. Здесь отгрузка превысила 600 миллиардов рублей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU