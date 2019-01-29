Две трети добытой в Татарстане нефти планируют перерабатывать
На брифинге в Казани глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов сообщил, что в ближайшем будущем в республике увеличат долю переработки добываемой тут нефти.
Пока это чуть менее половины, но в планах довести этот показатель до двух третей – около 22-23 миллионов тонн «черного золота». При этом речь идет именно о глубокой переработке, в том числе и нефтяных остатков.
Всего этого сырья по итогам 2018 года в Татарстане было добыто более 36,4 миллиона тонн, что больше показателей 2017-го примерно на 600 тысяч тонн.
Также, по словам министра, за прошлый год в республике на долю добычи нефти приходилась 1/5 всего промпроизводства. Здесь отгрузка превысила 600 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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