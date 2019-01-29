Валовый региональный продукт Татарстана в 2018 году составил 2,4 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-29T18:02:40+03:00

Основной вклад в развитие экономики республики внесли промышленность, сельское хозяйство и торговля

Изменить размер текста: A A

В прошедшем 2018 году Татарстан увеличил свой валовый региональный продукт на 1,5%. Таким образом, он составил 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана. Отмечается и тот факт, что основной положительный вклад в развитие экономики республики внесли промышленность, сельское хозяйство и торговля.

Вместе с этим известно, что объем отгруженной продукции составил 2,8 триллиона рублей, а объем инвестиций в основной капитал - 668,9 миллиардов рублей.

Так, в 2018 году Татарстан выполнил все бюджетные обязательства по реализации майских указов Президента России.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU