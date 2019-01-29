2019-01-29T17:19:16+03:00
Здоровье

В 2019 году в Татарстане построят два новых медцентра

Они появятся в Набережных Челнах и Казани
Лика ИСАЕВА
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Вместе с ними в столице республике приступят к созданию еще пяти центров.Вместе с ними в столице республике приступят к созданию еще пяти центров.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Сразу два крупных медицинских центра должны начать возводить в Набережных Челнах и в Казани, и их строительство будет активно проходить в 2019 году. Это Центр детской онкологии, гематологии и хирургии в Казани, а также филиал Республиканского клинического онкологического диспансера в Набережных Челнах.

О поставленной коллосальной задаче рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Вместе с тем в этом году планируют начать строительство дополнительных двух сосудистых центров в Казани и двух региональных сосудистых центров для больных ОНМК. А на базе госпиталя для ветеранов войн в столице республике планируют создать гериатрический центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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