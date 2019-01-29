В Татарстане самая низкая смертность в Приволжском федеральном округе

СЕГОДНЯ 18:55 2019-01-29T18:55:50+03:00

Об этом было сообщено на итоговой коллегии Минздрава республики

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Во время итоговой коллегии Минздрава Татарстана его глава Марат Садыков сообщил, что республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа как субъект, где самый низкий уровень смертности.

Несмотря на снижение рождаемости в 2018 году, в Татарстане все же отмечен незначительный прирост населения - плюс 1 600 человек. Преимущественно это произошло за счет снижения показателей общей смертности.

- При общей структуре населения выросла доля лиц пожилого возраста на 5%, наблюдается рост детского населения на 3,88%, - отметил глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

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ИСТОЧНИК KP.RU