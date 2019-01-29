В Татарстане самая низкая смертность в Приволжском федеральном округе
Во время итоговой коллегии Минздрава Татарстана его глава Марат Садыков сообщил, что республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа как субъект, где самый низкий уровень смертности.
Несмотря на снижение рождаемости в 2018 году, в Татарстане все же отмечен незначительный прирост населения - плюс 1 600 человек. Преимущественно это произошло за счет снижения показателей общей смертности.
- При общей структуре населения выросла доля лиц пожилого возраста на 5%, наблюдается рост детского населения на 3,88%, - отметил глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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