2019-01-29T18:47:40+03:00
Общество

Роспотребнадзор Татарстана предложил увеличить время перемен в школах

Сделать это в ведомстве предложили для того, чтобы дети успевали поесть горячую пищу
Алина ГАБДУЛИНА
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В ведомстве считают, что увеличение времени перемены улучшит данную ситуациюВ ведомстве считают, что увеличение времени перемены улучшит данную ситуациюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Роспотребнадзор Татарстана посчитал необходимым увеличить время перемен в школах. Свое предложение глава управления Мария Патяшина аргументировала тем, что дети не успевают поесть горящую пищу за то время, которое сейчас на это отводится в учебных заведениях.

По словам Патяшиной, сейчас в школах практикуют предварительное накрытие столов до перемены. Делается это из-за недостаточного количества посадочных мест в столовых. Поэтому тем детям, которые приходят на обед "первой" волной достаются холодные блюда.

В ведомстве считают, что увеличение времени перемены улучшит данную ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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