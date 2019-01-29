Роспотребнадзор Татарстана предложил увеличить время перемен в школах
Роспотребнадзор Татарстана посчитал необходимым увеличить время перемен в школах. Свое предложение глава управления Мария Патяшина аргументировала тем, что дети не успевают поесть горящую пищу за то время, которое сейчас на это отводится в учебных заведениях.
По словам Патяшиной, сейчас в школах практикуют предварительное накрытие столов до перемены. Делается это из-за недостаточного количества посадочных мест в столовых. Поэтому тем детям, которые приходят на обед "первой" волной достаются холодные блюда.
В ведомстве считают, что увеличение времени перемены улучшит данную ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU