В Татарстане необходимо списать половину "скорых"

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-29T16:53:51+03:00

В 2018 году республика не попала в федеральную программу по обновлению автопарка реанимобилей. Фото: Ольга БАТОВА

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В Казани во время подведения итогов коллегии министерства здравоохранения Татарстана глава ведомства Марат Садыков сообщил, что в 2018 году республика не попала в федеральную программу по обновлению автопарка "скорых".

- И этот вопрос надо решать, ведь на 1 января 2019 года больше половины автомобилей эксплуатируются больше пяти лет и нуждаются в обновлении, - заявил Садыков.

Напомним, что в 2019 году в Татарстане с согласия Минздрава России появится единая диспетчерская служба "скорых". Это позволит изменить работу медицинских бригад - спецавтомобили смогут приезжать к пациентам, независимо от того, к какому району они прикреплены. Выезжать будут те бригады, которые окажутся ближе всего к месту вызова.

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ИСТОЧНИК KP.RU