В Татарстане за порчу земель на 27,6 миллиона рублей возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:07 2019-01-29T19:07:03+03:00

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Еще осенью прошлого года в Альметьевске при разборе деэмульгаторной базы площадью 3 542 квадратных метров были обнаружены 15 резервуаров с химическими веществами.

Специалистами Минэкологии Татарстана с места были отобраны пробы почвы на глубине до 5 метров. Результаты анализа показали существенное превышение норматива по содержанию нефтепродуктов, бензолу, толуолу и формальдегиду. Кроме того, в одном из мест, откуда брали пробы почвы, на глубине двух метров нашли еще и строительные отходы.

Как потом подсчитали экологи, после проведения совместной проверки с прокуратурой, в результате нарушения правил обращения с опасными отходами размер вреда, причиненного земельным ресурсам, превысил 27,6 миллиона рублей, ущерб природе в результате захламления отходами производства и потребления - 156 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», - сообщают в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU