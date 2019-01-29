2019-01-29T19:20:21+03:00
Общество

Президент Татарстана в Казани посетил детскую стоматологическую поликлинику №9 после капремонта

На все работы в здании и новое оборудование для этого медучреждения было потрачено порядка 100 млн рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот вторник, 29 января, в Казани после капремонта детскую стоматологическую поликлинику №9 посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Его сопровождал глава Минздрава республики Марат Садыков и мэр города Ильсур Метшин.

В здании были отремонтированы первый и цокольный этажи, заменена электропроводка, а также слаботочные сети, система видеонаблюдения, выполнена облицовка фасада, восстановлены коммуникации.

Во время своего визита глава региона осмотрел стерилизационно-моечное отделение, зашел рентгенологический, а также терапевтический и хирургический кабинеты.

Отмечается, что на цокольном этаже поликлиники оборудована зуботехническая лаборатория и конференц-зал.

Само здание детского медучреждения, расположенного на проспекте Ямашева, имеет общую площадь порядка 1 400 квадратных метров. На его капремонт здания и покупку современного оборудования за счет инвесторов было привлечено порядка 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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