Открытие первого в Набережных Челнах частного ритуального центра вызвало возмущение горожан

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-29T16:36:38+03:00

Зал прощания с усопшими располагается в пристрое к жилому дому на улице Маршала Жукова

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В Набережных Челнах открылся первый частный ритуальный центр. Он представляет собой зал для прощания с усопшими. Центр расположился в пристрое к жилому дому на улице Маршала Жукова. Интересно, что раньше на этом месте функционировал кабинет флюорографической диагностики.

Однако местным жителям не понравился тот факт, что специфичное заведение находится рядом не только с жилым домом, но и с детскими садиками и школой.

- Какими «адекватными» нужно быть, чтобы открыть Зал Прощаний в центре Зяби? Тут садики, школы, продуктовые магазины. Нам, взрослым, жутко, а детям какого это будет видеть все? – вопрошает интернет-пользователь Алина Иванова.

- Рядом с алкомаркетом постройте. Чтобы человек подумал, прежде чем купить и выпить спиртное, - предлагает Рустам.

-Ты выходишь из дома, должен уважать чужую скорбь, особо не смеяться, не шуметь, в случае чего. А если в это же время у кого-то свадьба с этими традициями выкупа, - негодует Эмилия.

ИСТОЧНИК KP.RU