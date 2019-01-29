Открытие первого в Набережных Челнах частного ритуального центра вызвало возмущение горожан
В Набережных Челнах открылся первый частный ритуальный центр. Он представляет собой зал для прощания с усопшими. Центр расположился в пристрое к жилому дому на улице Маршала Жукова. Интересно, что раньше на этом месте функционировал кабинет флюорографической диагностики.
Однако местным жителям не понравился тот факт, что специфичное заведение находится рядом не только с жилым домом, но и с детскими садиками и школой.
- Какими «адекватными» нужно быть, чтобы открыть Зал Прощаний в центре Зяби? Тут садики, школы, продуктовые магазины. Нам, взрослым, жутко, а детям какого это будет видеть все? – вопрошает интернет-пользователь Алина Иванова.
- Рядом с алкомаркетом постройте. Чтобы человек подумал, прежде чем купить и выпить спиртное, - предлагает Рустам.
-Ты выходишь из дома, должен уважать чужую скорбь, особо не смеяться, не шуметь, в случае чего. А если в это же время у кого-то свадьба с этими традициями выкупа, - негодует Эмилия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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