В Казани троллейбус сбил пенсионерку и переломал ей ребра
Накануне утром в Приволжском районе столицы Татарстана под колесами троллейбуса оказалась 68-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на улице Мавлютова около дома №14д.
По предварительной информации, пенсионерка решила пересечь проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Во время этого ее сбил троллейбус, за рулем которого находился 28-летний водитель.
Медики зафиксировали у пострадавшей перелом ребер и ушиб теменной области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Две школьницы за день: в Казани детей продолжают сбивать на «зебре. В понедельник две девочки попытались перейти дорогу как положено, а в итоге стали жертвами наезда (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»