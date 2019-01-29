2019-01-29T16:03:04+03:00
Происшествия

В Казани троллейбус сбил пенсионерку и переломал ей ребра

Женщина пыталась пересечь проезжую часть в непредусмотренном для этого месте
Олег ЛУГОВОЙ
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Медики зафиксировали у пострадавшей перелом ребер и ушиб теменной области.Медики зафиксировали у пострадавшей перелом ребер и ушиб теменной области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Накануне утром в Приволжском районе столицы Татарстана под колесами троллейбуса оказалась 68-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на улице Мавлютова около дома №14д.

По предварительной информации, пенсионерка решила пересечь проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Во время этого ее сбил троллейбус, за рулем которого находился 28-летний водитель.

Медики зафиксировали у пострадавшей перелом ребер и ушиб теменной области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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