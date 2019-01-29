В 2018 году в Чувашии практически каждое третье ДТП происходило из-за плохих дорожных условий

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-29T15:52:10+03:00

В 2018 в авариях на территории республики погибли 160 человек, а также свыше 1 630 пострадали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Где-то не было разметки и не стояли знаки

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По данным ГИБДД Чувашии, в 2018 году в республике было зарегистрировано 1 246 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 160 человек, а также свыше 1 630 пострадали.

При этом в региональной Госавтоинспекции отмечают, что причиной практически каждого третьего ДТП становились плохие дорожные условия. Так, в половине случаев на проезжей части не было горизонтальной разметки. На втором месте самых частых причин аварий - отсутствие дорожных знаков, на третьем – недостатки зимнего содержания дорог.

В Чувашии сотрудники местной ГИБДД в 2018 году после обследований дорог и ж/д переездов выдали 1 981 предписание на устранение недостатков в содержании изученных участков и техсредств организации дорожного движения.

А за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, ж/д переездов или других сооружений было возбуждено 326 административных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU