В 2018 году в Чувашии практически каждое третье ДТП происходило из-за плохих дорожных условий
По данным ГИБДД Чувашии, в 2018 году в республике было зарегистрировано 1 246 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 160 человек, а также свыше 1 630 пострадали.
При этом в региональной Госавтоинспекции отмечают, что причиной практически каждого третьего ДТП становились плохие дорожные условия. Так, в половине случаев на проезжей части не было горизонтальной разметки. На втором месте самых частых причин аварий - отсутствие дорожных знаков, на третьем – недостатки зимнего содержания дорог.
В Чувашии сотрудники местной ГИБДД в 2018 году после обследований дорог и ж/д переездов выдали 1 981 предписание на устранение недостатков в содержании изученных участков и техсредств организации дорожного движения.
А за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, ж/д переездов или других сооружений было возбуждено 326 административных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU
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