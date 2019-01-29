2019-01-29T18:22:39+03:00
Спорт

Казанский «Зенит» примет бельгийский «Кнак»

Матч пройдет 29 января, начало в 19.00
Наиля ГАЛИМОВА
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В матче первого круга 20 декабря «Зенит» выиграл в Бельгии со счетом 3:1.В матче первого круга 20 декабря «Зенит» выиграл в Бельгии со счетом 3:1.Фото: Алина НИЗАМОВА
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29 января «Зенит-Казань» на домашней площадке в матче Лиги чемпионов встретится с бельгийским «Кнаком».

Отметим, матче первого круга 20 декабря прошлого года «Зенит» выиграл в Бельгии у хозяев со счетом 3:1. Сейчас казанцы возглавляют группу А с тремя победами. У «Кнака» же одна победа – в гостях над «Франкфуртом» со счетом 3:2.

В национальном чемпионате гости идут на втором месте, выиграв 12 из 14 матчей. «Кнак» становился чемпионом Бельгии пять раз подряд, но в прошлом сезоне эту серию прервал «Нолико». Перед приездом в столицу Татарстана «Кнак» в матче чемпионата Бельгии обыграл «Ахел» со счетом 3:0.

Начало игры в Казани назначено на 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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