Казанский «Зенит» примет бельгийский «Кнак»
29 января «Зенит-Казань» на домашней площадке в матче Лиги чемпионов встретится с бельгийским «Кнаком».
Отметим, матче первого круга 20 декабря прошлого года «Зенит» выиграл в Бельгии у хозяев со счетом 3:1. Сейчас казанцы возглавляют группу А с тремя победами. У «Кнака» же одна победа – в гостях над «Франкфуртом» со счетом 3:2.
В национальном чемпионате гости идут на втором месте, выиграв 12 из 14 матчей. «Кнак» становился чемпионом Бельгии пять раз подряд, но в прошлом сезоне эту серию прервал «Нолико». Перед приездом в столицу Татарстана «Кнак» в матче чемпионата Бельгии обыграл «Ахел» со счетом 3:0.
Начало игры в Казани назначено на 19.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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