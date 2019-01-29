2019-01-29T18:31:36+03:00
Экономика

Строительство платной автодороги Москва-Казань могут "заморозить" на неопределенный срок

Причиной тому называют необходимость пересчета сметы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Появилась информация о том, что проект строительства платной автомобильной дороги Москва-Казань могут "заморозить" на неопределенный срок. Сообщает РБК, несмотря на то, что окончательно решение по этому поводу должно появиться лишь вечером 29 января.

Причиной "заморозки" важной части плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры считают необходимость пересчета ее сметы.

Известно, что в проекте четыре полосы общей протяженностью 726 километров. Строительство платной трассы ранее оценивалось в сумму от 540 до 550 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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