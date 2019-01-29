29 января «Ак Барс» примет лидера Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-29T15:07:49+03:00

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29 января казанский «Ак Барс» на домашней «Татнефть Арене» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», который возглавляет турнирную таблицу Востока.

Отметим, что 26 января «барсы» уступили челябинскому «Трактору» со счетом 1:2. После этого поражения казанцы оказались на пятой строчке турнирной таблицы. Поэтому победа над «Автомобилистом» может стать хорошей возможностью вернуться в борьбу за преимущество домашней площадки в плей-офф.

− Что касается состава, по состоянию здоровья встречу пропустит Андрей Марков, в остальном будет три пары защитников и четыре тройки нападения. Артем Михеев сыграет в звене с Артемом Лукояновым и Алексеем Потаповым, - рассказал пресс-службе клуба тренер «Ак Барса» Александр Завьялов.

Начало игры намечено на 19:30. Матчем с гостями из Екатеринбурга «барсы» завершат домашнюю серию, после чего отправится на встречи с ЦСКА и «Спартаком» в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU