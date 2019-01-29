30 января жителей трех районов Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 19:32 2019-01-29T19:32:09+03:00

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В эту среду, 30 января, из-за планового ремонта ЛЭП и техобслуживания оборудования распределительных сетей в трех районах столицы Татарстана погаснет свет.

Так, с 9.00 до 17.00 обесточат Авиастроительный район по адресам: улица Воронихина, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 7, улица Дубинина, 157, 158, а также дома по улице Кутузова и улице Маркина (№20 по №35), частный сектор по улице Обнорской (с №2 по 26 и с №16 по 37), улица Станиславского (дома с №11 по 21, с №18 по №30), улица Сухуми, 84, улица Теплично-Комбинатская (дома с №2 по №8), улица Тэцовская, 10.

Также, с 8.00 до 11.00 электричество не будет в Вахитовском районе по адресам: улица Волкова, 70, улица Лесгафта, 29;

А с 13.00 до 17.00 свет отключат по адресам: улица Волкова, 2, улица Калинина, 3.

Кроме того, с 8.00 до 13.00 электричество пропадет в Московском районе адресам: улица Восстания, 51, 53, 57, улица Декабристов, 185а.

ИСТОЧНИК KP.RU