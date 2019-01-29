Соотношение добычи и переработки нефти в Татарстане в 2018 году достигло 46,7%

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-29T14:43:06+03:00

В прошедшем году нефтеперерабатывающие заводы региона переработали 17 миллионов тонн нефти

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Во вторник, 29 января, перед журналистами выступил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов. Из его речи стало ясно, что в 2018 году соотношение добычи и переработки нефти в республике составило 46,7%. По сравнению с предыдущим годом рост на 5%.

В частности, в прошедшем году нефтеперерабатывающие заводы Татарстана переработали 17 миллионов тонн нефти. В это время, в общей сложности «черного золота» было добыто порядка 36,4 миллионов тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU