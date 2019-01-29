Ради студентов власти Татарстана ежегодно будут выделять по 60 миллионов рублей на «транспортный грант»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-29T15:37:18+03:00

Раньше это было 30 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Однако рассматривается и вариант софинансирования от самих вузов

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Власти Татарстана готовы вдвое увеличить ежегодное финансирование проекта «Транспортный грант» для студентов. Так, вместо 30 миллионов рублей планирует выделять 60 миллионов. Однако не исключается также и вариант софинансирования от вузов.

Именно увеличение данного гранта и стало обещанным Минмолодежи Татарстана решением. Напомним, казанские студенты создали петицию, в которой просили ввести в городе льготный проездной билет.

Автор просьбы, адресованной местной власти, был недоволен отменой единственного выгодного тарифа на общественном транспорте. На петицию тогда оперативно отреагировал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU