Жителя Чувашии, в чьем дворе нашли закопанное тело брата, отправляют под суд

СЕГОДНЯ 17:32 2019-01-29T17:32:03+03:00

Как следует из материалов уголовного дела, потерпевшему нанесли не менее четырех ударов обухом топора по голове.

Утверждается, что именно он насмерть забил родственника топором

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В Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве пенсионера из поселка Ибреси Ибресинского района. Главным и единственным обвиняемым здесь выступает 46-летний брат погибшего.

По версии следствия, вечером 30 октября прошлого года в этом поселке у себя дома фигурант сильно поссорился с 61-летним потерпевшим. Конфликт возник на бытовой почве. В итоге, видимо, исчерпав все аргументы, мужчина схватил топор и его обухом несколько раз ударил старшего брата по голове. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. В свою очередь обвиняемый закопал тело убитого прямо во дворе дома.

На время следствия мужчина был заключен под стражу.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU