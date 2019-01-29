2019-01-29T17:32:03+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, в чьем дворе нашли закопанное тело брата, отправляют под суд

Утверждается, что именно он насмерть забил родственника топором
Олег ЛУГОВОЙ
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Как следует из материалов уголовного дела, потерпевшему нанесли не менее четырех ударов обухом топора по голове.Как следует из материалов уголовного дела, потерпевшему нанесли не менее четырех ударов обухом топора по голове.
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В Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве пенсионера из поселка Ибреси Ибресинского района. Главным и единственным обвиняемым здесь выступает 46-летний брат погибшего.

По версии следствия, вечером 30 октября прошлого года в этом поселке у себя дома фигурант сильно поссорился с 61-летним потерпевшим. Конфликт возник на бытовой почве. В итоге, видимо, исчерпав все аргументы, мужчина схватил топор и его обухом несколько раз ударил старшего брата по голове. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. В свою очередь обвиняемый закопал тело убитого прямо во дворе дома.

На время следствия мужчина был заключен под стражу.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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