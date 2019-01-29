Жителя Чувашии, в чьем дворе нашли закопанное тело брата, отправляют под суд
В Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве пенсионера из поселка Ибреси Ибресинского района. Главным и единственным обвиняемым здесь выступает 46-летний брат погибшего.
По версии следствия, вечером 30 октября прошлого года в этом поселке у себя дома фигурант сильно поссорился с 61-летним потерпевшим. Конфликт возник на бытовой почве. В итоге, видимо, исчерпав все аргументы, мужчина схватил топор и его обухом несколько раз ударил старшего брата по голове. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. В свою очередь обвиняемый закопал тело убитого прямо во дворе дома.
На время следствия мужчина был заключен под стражу.
- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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