2019-01-29T14:20:58+03:00
Экономика

В 2018 году в Татарстан поступило на 30% больше федеральных средств, чем в предыдущем

Так, экономика республики из различных источников получила порядка 225,9 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в прошедшем 2018 году в Татарстан из федерального бюджета поступило порядка 115,9 миллиардов рублей. Это цифра на 30% превышает ту, что была в 2017 году. 100,3 миллиарда из этой суммы были получены по государственным и целевым программам.

Отмечается, что большая часть средств ушла на развитие промышленности, образования, транспорта, дорожного хозяйства, национальной экономики и агропромышленного комплекса региона.

К слову, в этом - 2019 году, Татарстан уже подал заявки на получение 43,7 миллиарда рублей. Правда, на данный момент утвержденный лимит составил 33,1 миллиарда рублей, но по итогам года эта сумма увеличится.

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