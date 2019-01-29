2019-01-29T14:16:38+03:00
Происшествия

Две школьницы за день: в Казани детей продолжают сбивать на «зебре»

В понедельник две девочки попытались перейти дорогу как положено, а в итоге стали жертвами наезда
Олег ЛУГОВОЙ
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Девочки получили закрытую травму живота и ушиб лба.Девочки получили закрытую травму живота и ушиб лба.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За 28 декабря ГИБДД Казани зарегистрировала в городе сразу два наезда на детей. Все они переходили дорогу.

Так, почти в 8.00 в Приволжском районе столицы Татарстана на улице Мавлютова около дома №17на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», при попытке пересечь проезжую часть была сбита 16-летняя школьница. По предварительным данным, водитель УАЗика просто не захотел уступать ребенку дорогу. В результате чего девочка получила закрытую травму живота.

Второй случай произошел уже днем. В Авиастроительном районе города на улице Давликеевская возле № 139 также при переходе дороги по «зебре» под колеса машины попала 14-летняя школьница. Она пересекала проезжую часть на «зеленый», когда как женщина-водитель автомобиля «Рено» решила, видимо, проскочить на «красный» сигнал светофора. К счастью, обошлось без тяжелых травм – у девочки медики диагностировали ушиб лба.

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