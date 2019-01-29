В Чувашии экс-директора спортшколы будут судить за смерть ребенка в бассейне

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-29T13:12:30+03:00

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Экс-директора детско-юношеской спортивной школы №2 города Новочебоксарска обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, с мая 2017 по ноябрь 2018 года, будучи еще директором учреждения, мужчина решил сэкономить деньги на содержание спортшколы. В результате чего не создал безопасные условия для посетителей платных занятий в бассейне. Последний он к тому же не оснастил нужным количеством спасательных средств. Кроме того, обвиняемый не брал на работу инструктора по плаванию и не обеспечил врачебный контроль.

В итоге 17 ноября прошлого года в бассейне той самой спортшколы без присмотра остался 9-летний мальчик. В один из моментов ребенок ушел под воду. Наружу его вытащили очевидцы, однако спасти жизнь мальчику не удалось.

- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.