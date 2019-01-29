Уроженка Набережных Челнов стала победительницей оперного конкурса в Испании
В понедельник, 28 января, уроженка Набережных Челнов Айгуль Хисматуллина стала лауреатом Первой премии престижнейшего международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса. Мероприятие награждения состоялось в Большом театре Лисео в Барселоне.
Известно, что Айгуль некогда выпускница Казанской государственной консерватории, ныне является солисткой Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. А в 2018 году она дебютировала и на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, исполняя главные партии в операх «Соловей», «Риголетто», «Джании Скикки», «Фальстаф» и «Лючия ди Ламмермур».
Помимо этого, артистка участвует в концертных и камерных программах.
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