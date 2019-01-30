2019-01-30T08:03:43+03:00
Здоровье

С 6 февраля врачи-онкологи начнут выезжать на приемы в районы Чувашии

В случае необходимости, людям будут выдаваться направления на обследование и лечение
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба РКОДФото: пресс-служба РКОД
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Первый выездной прием врачей-онкологов в районах Чувашии состоится 6 февраля в Ядрине. Консультации состоятся на базе Центральной районной больницы.

После, 13 февраля, специалисты посетят Комсомольский район, а 20 числа – Мариинско-Посадский. Полный график приемов опубликован на сайте республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) Минздрава Чувашии.

Известно, что прием не ограничится консультациями и рекомендациями. Так, в случае необходимости, пациентам выдадут направления на обследование и лечение.

- В 2018 году доля выявления ранних стадий злокачественных новообразований составила 55,7%. Показатель активного выявления злокачественных новообразований достиг 25,9% (в 2017 году - 25,7%), - сообщают в пресс-службе РКОД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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