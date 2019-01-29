Экс-заместителя мэра Йошкар-Олы все же отправят в колонию за взятку

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-29T12:23:53+03:00

До этого Андрея Загайнова просто приговорили к штрафу

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Верховный суд Марий Эл изменил приговор экс-заместителю мэра Йошкар-Олы 48-летнему Андрею Загайнову. Он был признан виновным в покушении на получение взятки в крупном размере, и первая инстанция назначила ему за это штраф в 2,8 млн рублей, причем с рассрочкой в пять лет.

Было доказано, что, занимая должность мэра столицы республики, Загайнов за взятку пообещал директору одной из фирм за деньги поспособствовать внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в городских троллейбусах.

Так, до заключения контракта чиновник получил 53 тысячи рублей, а после через посредника ему было передано еще 250 тысяч. Правда, деньги до Загайнова не дошли. Помешали полицейские.

- Верховный суд Марий Эл приговор городского суда изменил, отправив Загайнова в колонию строгого режима на 4 года, - сообщили в СУ СКР республики. - Экс-чиновник был взят под стражу прямо в зале суда. Кроме, того он должен будет заплатить штраф в 3 млн 30 тысяч рублей. Приговор вступил в свою законную силу.