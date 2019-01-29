25% бытового мусора в Казани идет на переработку

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-29T12:01:46+03:00

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Проект по раздельному сбору мусора стартовал в прошлом году на территории Авиастроительного района столицы Татарстана. В этот вторник, 29 января, в мэрии города подвели первые итоги.

Так, сначала на переработку отправлялось всего лишь 7-10% отходов. Теперь же по словам зам руководителя Исполкома Казани Искандера Гиниятуллина, речь идет о 25%.

- Грамотная организация раздельного сбора позволяет уменьшить объем вывоза твердых коммунальных отходов на свалку на 30-35%, – заявил Гиниятуллин.

Отметим, на 109 площадках Авиастроительного района города было установлено 428 контейнеров для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов. При этом они появились и во многих дворах Московского района после капитального ремонта дворов.

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