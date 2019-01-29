2019-01-29T11:42:17+03:00
Общество

На капремонт 234 домов в Казани потратят около 2 миллиардов рублей

С 2008 года количество отремонтированных домов составило 2700
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Начиная с 2008 года в Казани капитально отремонтировали 2700 домов. А это составляет 46% от общего жилого фонда столицы Татарстана. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. В прошлом году, по его словам, отремонтировали 280 домов.

Работы продлятся и в этом году. Так, в планах привести в надлежащий вид 234 дома. На эти цели будет выделено 1,85 миллиардов рублей.

Кроме капитального ремонта в многоквартирных жилых домах продолжается ремонт и в социальных объектах. По словам Гиниятуллина, в прошлом году обновили 19 детских садов. Кроме того, капремонт прошел в 3 школах. Всего в столице Татарстана за 7 лет отремонтировано 135 школ старше 1981 года постройки, и за 4 года обновлено 65 детских садов. В проект программы на текущий год включено 14 детсадов.

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