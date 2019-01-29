2019-01-29T11:12:14+03:00
Происшествия

Известный спортсмен погиб в Нижнекамске во время уборки снега

Наиль Зайнуллин сорвался с крыши павильона
Владимир КРУПСКИЙ
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Врачи не смогли спасти пострадавшего.Врачи не смогли спасти пострадавшего.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Трагедия произошла накануне в Нижнекамске. На территории рынка "Арслан", что на проспекте Строителей с крыши павильона упал мужчина. Он чистил снег, но в какой-то момент конструкция не выдержала и мужчина рухнул вниз. Рабочий получил множественные переломы. Его пытались спасти врачи, но все же не смогли вернуть пострадавшего к жизни. Он умер в больнице.

По данным НТР-24, погибшим оказался 67-летний Наиль Зайнуллин. Его имя довольно известно в Нижнекамске. Зайнуллин - мастер спорта по национальной борьбе кореш, четырежды в 1970-х годах он становился батыром нижнекамских Сабантуев.

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