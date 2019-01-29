Около 10 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за минувшие сутки

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-29T10:58:24+03:00

В уборке были задействованы более 600 единиц спецтехники

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 9419 тонн снега. К уборке города были привлечены 490 дорожных рабочих и 634 единицы специальной техники, в том числе 135 комбинированных дорожных машин, 17 снегопогрузчиков, 117 тракторных щеток, 27 грейдеров, 73 фронтальных погрузчика, 53 МКСМ «Барсик», 190 самосвалов и другие виды техники.

На дорогах Казани за сутки было использовано 394 тонны противогололедных материалов, в том числе 38 тонн реагента и 356 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня днем на уборку улиц выйдут 437 дорожных рабочих и 301 единица спецтехники. Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: 2-я Юго-Западная, Адоратского, Амирхана, Бассейная, Баумана, Беломорская, Васильченко, Петра Витера, Восстания, Горьковское шоссе, Дементьева, Ибрагимова, Ижевская, Ильича, Галиаскара Камала, Копылова, Красикова, Кремлевская, Аделя Кутуя, Лаврентьева, Ленская, Мавлютова, Карла Маркса, Меридианная, Минская, Октябрьская, Павлова, Павлюхина, Сары Садыковой, Химиков, Сибгата Хакима, Чернышевского, Чистопольская, Чкалова, Чуйкова, Юлиуса Фучика, Ямашева, а также с площади Свободы.