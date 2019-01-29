2019-01-29T10:38:16+03:00
Спорт

"Рубин" усилился финалистом Кубка России

Роман Акбашев подписал контракт с клубом до 2022 года
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" подписал контракт с полузащитником Романлм Акбашевым. 27-летний игрок находился на просмотре в клубе с начала января и произвел на тренерский штаб хорошее впечатление. Как итог - футболист подписал контракт с "Рубином" до 2022 года.

Отметим, что Акбашев родился в Стерлитамаке, что в Башкортостане. Однако первым его професиональным клубом стал "КАМАЗ" из Набережных Челнов. Затем он играл за кировское "Динамо" и астраханский "Волгарь", а с зимы прошлого года Акбашев пополнил состав курского "Авангарда", с которым дошел до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 передач в 23 матчах ФНЛ.

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