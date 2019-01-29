Шойгу, Мединский и Кобылкин: на этой неделе президент Татарстана встретится с тремя федеральными министрами

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-29T10:24:00+03:00

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Согласно плану мероприятий, вывешенному на сайте президента Татарстана Рустама Минниханова, в эту среду, 30 января, глава республики встречает в аэропорту Казани Министра обороны России Сергея Шойгу. Вместе с ним Рустам Минниханов должен посетить местный авиационный завод, где собирают модернизированный ракетоносец Ту-22М3.

Далее – 1 февраля, у президента Татарстана намечена встреча с главой Минэкологии России Дмитрием Кобылкиным.

При этом в этот же день в плане мероприятий у Рустама Минниханова значится участие в расширенной коллегии Минкульта Татарстана. На котором вместе с ним будет присутствовать и глава Минкульта России Владимир Мединский. На заседании обсудят итоги 2018 года и дальнейшие планы.

Кроме того, в программе визита Мединского в Казани также значится участие в итоговом мероприятии по выполнению проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар». Из принимающей стороны на нем будут Рустам Минниханов и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.