В Марий Эл врачи пришили пациенту отрезанное ухо
Во время конфликта между двумя собутыльниками в деревне Ельняги Медведевского района республики старший мужчина отрезал младшему ухо.
Все произошло несколько дней назад, но известно об операции стало только сейчас. В тот день мужчины после застолья поссорились на тему воинского долга. Младший в вооруженных силах не служил, и старший сначала упрекал его в этом, а затем схватился за нож. Агрессивного мужчину задержали, а потерпевшего отправили в больницу вместе с отрезанным органом.
Медики Марий Эл провел операцию и пришили ухо на место. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.
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