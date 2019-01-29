2019-01-29T10:02:06+03:00
Происшествия

В Марий Эл врачи пришили пациенту отрезанное ухо

Травму потерпевшему нанес пьяный собутыльник
Лика ИСАЕВА
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У мужчины отрезали ухоУ мужчины отрезали ухо
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Во время конфликта между двумя собутыльниками в деревне Ельняги Медведевского района республики старший мужчина отрезал младшему ухо.

Все произошло несколько дней назад, но известно об операции стало только сейчас. В тот день мужчины после застолья поссорились на тему воинского долга. Младший в вооруженных силах не служил, и старший сначала упрекал его в этом, а затем схватился за нож. Агрессивного мужчину задержали, а потерпевшего отправили в больницу вместе с отрезанным органом.

Медики Марий Эл провел операцию и пришили ухо на место. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

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