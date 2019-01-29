В Казани во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-29T09:22:17+03:00

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Пожар в частном доме на улице Вильямса в Авиастроительном районе Казани произлшел 28 января в 14.45. Пожарных вызвали соседи, увидевшие клубы дыма над домом. Приехавшие пожарные потушили огонь, но строению был причинен ощутимый урон - часть дома оказалась уничтоженой на площади 20 квадратных метров. Разбирая завалы, огнеборцы обнаружили в пристрое тело хозяина. Мужчина погиб, по предварительным данным, в результате отравления продуктами горения.

- Причины появления огня выясняют пожарные дознаватели, - сообщили в МЧС Татарстана.