2019-01-28T19:34:27+03:00
Происшествия

В Татарстане судят мужчину обвиняемого в секс-насилии над малолетней сестрой жены

Он во всем признался
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Альметьевске стартовал судебный процесс по делу 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в надругательстве над малолетней девочкой.

Как следует из материалов уголовного дела, с августа 2016 года по август 2018 года подсудимый на раз совершал секс-насилие в отношении сестренки своей жены.

- Свою вину мужчина полностью признал. О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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