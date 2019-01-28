В Татарстане судят мужчину обвиняемого в секс-насилии над малолетней сестрой жены
Он во всем признался
Фото: pixabay.com
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В Альметьевске стартовал судебный процесс по делу 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в надругательстве над малолетней девочкой.
Как следует из материалов уголовного дела, с августа 2016 года по август 2018 года подсудимый на раз совершал секс-насилие в отношении сестренки своей жены.
- Свою вину мужчина полностью признал. О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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