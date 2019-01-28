Мэр Казани: «Мы ставим планку на 2030 год – встретить 5 миллионов туристов»

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-28T18:41:50+03:00

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28 января на деловом понедельнике в Исполкоме Казани было отмечено, что в 2018 году города посетили 3,2 миллиона туристов, что на 14% больше, чем в 2017-ом. Но по словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина это не предел.

- В этом году мы преодолели большой рубеж – взяли планку трехмиллионного туриста. Все больше и больше людей приезжает к нам, мы обошли таких ветеранов туризма России, как Суздаль, Ярославль, Екатеринбург, Сергиев Посад, - сказал градоначальник. - Мы ставим планку на 2030 год – встретить 5 миллионов туристов. Это значит обойти такие города, как Санкт-Петербург, Берлин, Мюнхен, Торонто. Да, это тяжелая штанга, но мы не пальцем в небо пытаемся попасть, мы строим планы совершенно конкретные.

Согласно приведенным на совещании данным среди гостей Казани увеличилось число иностранных туристов – это жители Китая, Колумбии, Германии, Ирана и США.

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