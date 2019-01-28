2019-01-28T18:55:51+03:00
Дом. Семья

В Казани спасатели сняли с козырька подъезда упавшую с высоты собаку

Ее владельцы не могли самостоятельно помочь питомцу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В понедельник, 28 января, спасатели зонально поисково-спасательного отряда №2 в Казани спасли собаку, которая выпала из окна второго этажа дома на улице Пржевальского. Животное оказалось на козырьке подъезда и не могло самостоятельно спуститься.

Спасатели приехали на место после звонка неравнодушных жителей дома, которые не могли самостоятельно помочь псу. Прибывшие на место сотрудники спустили животное на землю, а после вернули владельцам.

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