В Казани спасатели сняли с козырька подъезда упавшую с высоты собаку

СЕГОДНЯ 18:55 2019-01-28T18:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 28 января, спасатели зонально поисково-спасательного отряда №2 в Казани спасли собаку, которая выпала из окна второго этажа дома на улице Пржевальского. Животное оказалось на козырьке подъезда и не могло самостоятельно спуститься.

Спасатели приехали на место после звонка неравнодушных жителей дома, которые не могли самостоятельно помочь псу. Прибывшие на место сотрудники спустили животное на землю, а после вернули владельцам.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен