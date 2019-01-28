2019-01-28T17:53:48+03:00
Экономика

Власти Москвы заключили контракт с ПАО «КамАЗ» на 6,6 миллиарда рублей

Соглашение подразумевает также дальнейший сервис и поставку комплектующих в течение 15 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Цена контракта составила порядка 6,6 миллиардов рублейЦена контракта составила порядка 6,6 миллиардов рублейФото: Алиса ТИТКО
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Стало известно, что власти Москвы заключили контракт с ПАО «КамАЗ». В соответствии с ним завод поставит в столицу России 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций к ним. Цена контракта составила порядка 6,6 миллиардов рублей. В эту стоимость включен также дальнейший сервис и поставка комплектующих в течение 15 лет, сообщает «Интерфакc»

Известно, что машины от татарстанского автогиганта имеют оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, систему климат-контроля, спутниковую навигацию, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и Wi-Fi.

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